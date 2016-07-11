HAKKARİ'DE GÜVENLİK GÜÇLERİNE TACİZ ATEŞİ AÇILDI
Edinilen bilgilere göre, Hakkari-Çukurca karayolunda arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine terör örgütü PKK mensupları tarafından yüksek kesimlerden taciz ateşi açıldı.
Çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için yolu trafiğe kapatan güvenlik güçleri, teröristlerin bulunduğu bölgeyi zırhlı araçlarla ateş altına aldı.
Çatışmanın sona ermesinin ardından Hakkari- Çukurca yolu ulaşıma açıldı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı çatışma sonrasında teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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