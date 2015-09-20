

Hakkari'de bulunan Durankaya Jandarma Kontrol Komutanlığı önünde durdurulmaya çalışan otomobil, içinde bulunan teröris tarafından infilak ettirildi.Araç içerisinde 1.5-2 ton patlayıcının da yüklü olduğu ortaya atıldı.Patlatılan araç hakkında Hakkari Valiliği resmi internet istesinden bir açıklama yayınladı.Jandarmalar tarafından yoldan geçerken durdurulmak istenen aracın infilak ettirildiğini belirten açıklamada, aracta ise yaklaşık olarak 1.5-2 ton patlayıcı maddenin olduğununda düşünüldüğü açıklandı.







İşte Hakkari Valiliği'nden yapılan o açıklama !







'19 Eylül 2015 günü Durankaya Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulamasında, seyir halinde olan araçtan şüphelenilmesi üzerine 'dur' ihtarı yapılmış, aracın durmaması üzerine kapan atmak suretiyle durdurulmaya çalışılmış, fakat araç sürücüsü BTÖ mensubu kaçamayacağını anlayarak aracı infilak ettirmiştir. Yapılan inceleme neticesinde araçta yaklaşık 1,5-2 ton patlayıcı maddenin olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'