

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını açıkladı. Bölgede devam eden operasyonlarda 20 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.







Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin Irak sınırı kesiminde düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerle girdikleri çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaraladı. Bölgede başlatılan hava destekli operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.







Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Bu sabah saatlerinde operasyonda olan askerler bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Çatışma sonrası bölgede savaş uçaklarının desteğiyle sürdürülen operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.







kaynak:milliyet