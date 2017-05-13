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hakkari'de çatışma çıktı! çok sayıda terörist öldürüldü

HAKKARİ'DE ÇATIŞMA ÇIKTI! ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyinden Hakkari Çukurca'daki Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 13:56
Puan Ver : Hakkari'de Çatışma Çıktı! Çok Sayıda Terörist Öldürüldü(9/10)10


Irak'ın kuzeyinden Hakkari Çukurca'daki Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi. Harekatla 7 terörist etkisiz hale getirilirken, yılbaşından bu yana Hakkari ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 166'ya ulaştı.



 



kaynak:sabah








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