HAKKARİ'DE ÇATIŞMA ÇIKTI! ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyinden Hakkari Çukurca'daki Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi.
Irak'ın kuzeyinden Hakkari Çukurca'daki Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi. Harekatla 7 terörist etkisiz hale getirilirken, yılbaşından bu yana Hakkari ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 166'ya ulaştı.
kaynak:sabah
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