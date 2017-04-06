

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri birliğe saldıran teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürülürken, 1 asker ise hafif şekilde yaralandı.







Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 Nisan 2017 günü Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Çilekli Tepe Üs Bölgesindeki görevlilere yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları tarafından ağır silahlarla saldırı yapıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktığı ifade edilen açıklamada, "Bölgeye İHA sevk edilmiş ve İHA tarafından 8 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca yapılan hava harekâtı neticesinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışmada 1 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde tedavisine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.











kaynak:sabah