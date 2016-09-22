HAKKARİ Valiliği sorumluluk bölgesinde tüm güvenlik güçlerinin etkin koordinasyonu ile yürütülen terörle mücadele harekatının başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.



HAKKARİ Valiliği sorumluluk bölgesinde tüm güvenlik güçlerinin etkin koordinasyonu ile yürütülen terörle mücadele harekatının başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Hakkari genelinde 4 Ağustos 2016 tarihinden itibaren düzenlenen operasyonlarda toplam 301 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Hakkari Şemdinli Beyyurdu'nda dün saat 01.00 sularında toplam 200 kutu kaçak sigara ile 90 çuval kaçak çay ele geçirildi.







3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasında 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, 2'nci Komando Tugay Komutanlığı, 2'nci ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlıkları, Hakkari İl jandarma komutanlığı, 7'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı komando birlikleri, hudut özel harekat birlikleri, jandarma özel harekat birlikleri ve motorlu birlikler tarafından operasyonların üstün cesaret ve feragatle sürdürüldüğü vurgulandı. Operasyonları polis özel harekat birlikleri ve emniyet güçleri ile geçici köy korucuları nın katıldığı belirtildi.