HAKKARİ'DE BOMBALI EYLEM PLANLAYAN PKK'LI YAKALANDI
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik havadan ve karadan operasyonlar aralıksız sürerken, çok ağır darbeler alan örgütün, Hakkari kent merkezinde bombalı eylem planladığı ortaya çıktı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik havadan ve karadan operasyonlar aralıksız sürerken, çok ağır darbeler alan örgütün, Hakkari kent merkezinde bombalı eylem planladığı ortaya çıktı.
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