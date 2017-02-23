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hakkari'de binaların duvarları buz tuttu

HAKKARİ'DE BİNALARIN DUVARLARI BUZ TUTTU

Hakkari'de etkisini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle bazı binaların duvarları buz tuttu.

Tarih : 23 Şubat 2017, 12:21
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Hakkari'de etkisini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle bazı binaların duvarları buz tuttu.



Hakkari'de etkili olan kar yaşının ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin gündüz eriyerek duvarda akması sonucu metrelerce uzunluğunda buz kütlesi oluştu. Kayacan Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) ara sokağında güneş yüzü görmeyen bazı binaların duvarları buzla kaplandı. Burada geçen vatandaşlar, olayın şaşkınlığını yaşadı.



 



kaynak:haberler








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