

Hakkari'de il merkezi ve Çukurca ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar 10 gün süreyle, "Özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.







Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği belirtildi.