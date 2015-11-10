HAKKARİ'DE ASKERİ KONVOYA SALDIRI: 1 ŞEHİT
Yüksekova'da terör örgütü PKK mensuplarınca askeri konvoya düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, çıkan çatışmada 1 polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesinden Yüksekova'ya gelen askeri konvoya Cumhuriyet Mahallesi'nde uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda 1 astsubay şehit oldu.
Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis yaralandı. Yaralı polis, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.
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