

Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından hareket eden 60 araç, kent merkezinden Çukurca ilçesine doğru gitti



Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından hareket eden 60 araçlık askeri konvoy kent merkezinde ilerleyerek Çukurca ilçesi istikametine doğru hareket etti. Konvoyun geçişi sırasında kent merkezinde geçici olarak trafiğin aksadığı görüldü.



Mayına dayanıklı Kirpi adı verilen zırhlı araçla taşınan askerlerin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasındaki askeri birliklere takviye gönderildiği öğrenildi.