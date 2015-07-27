

Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden dün yapılan saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. İlk saldırının dün saat 08.35'te Şemdinli'de bulunan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Umurlu Üs Bölgesi'ne havan ile yedi atım ateş edildiği, ikinci saldırının saat 17.30'da Yüksekova 7'nci Hudut Alay Komutanlığı Dağlıca Ana Üs Bölgesi'ne, doçka uçaksavar makineli tüfek ile 8-10 atım ve havan ile bir atım atılmak suretiyle silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.







Dünkü son saldırını ise saat 20.50'de Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Şehit Üsteğmen Halil Durmaz Kışlası'na yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Terörist ateşlerine, unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmesi üzerine, terörist ateşleri kesilmiştir. Silahlı saldırı esnasında herhangi bir zayiat veya hasar meydana gelmemiştir. Bölgede emniyet tedbirleri artırılmış olup gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.