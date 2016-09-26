HAKKARİ'DE ASKERİ ARACA TUZAK
Hakkari-Çukurca karayolunda yol güvenliğini sağlayan kobra tipi askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Hakkari-Çukurca karayolunda yol güvenliğini sağlayan kobra tipi askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerce daha önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralanırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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