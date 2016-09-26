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hakkari'de askeri araca tuzak

HAKKARİ'DE ASKERİ ARACA TUZAK

Hakkari-Çukurca karayolunda yol güvenliğini sağlayan kobra tipi askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Tarih : 26 Eylül 2016, 09:03
Puan Ver : Hakkari'de Askeri Araca Tuzak(0/10)


 Hakkari-Çukurca karayolunda yol güvenliğini sağlayan kobra tipi askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerce daha önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralanırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.








Etiketler: Hakkari  De  Askeri  Araca  Tuzak    haber

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