

Hakkari'de, dün PKK'lı teröristler tarafından yol emniyet ve kontrol devriyesi yapan zırhlı araca yönelik el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonrasında 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.







Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; "Hakkari'de, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce, yol emniyet ve kontrol devriyesi icra eden zırhlı araca yönelik el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırıda, 1 terörist (1 adet el bombası ve 1 adet Yaesu el telsizi ile birlikte) etkisiz hale getirilmiş, bölgede yapılan aramada tespit edilen dört el yapımı patlayıcı imha edilmiştir" denildi.