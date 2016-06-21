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HAKKARİ'DE ASKERİ ARACA SALDIRI


HAKKARİ'DE ASKERİ ARACA SALDIRI
Tarih : 21 Haziran 2016, 13:53
Puan Ver : Hakkari'de Askeri Araca Saldırı(7/10)6


Hakkari'de, dün PKK'lı teröristler tarafından yol emniyet ve kontrol devriyesi yapan zırhlı araca yönelik el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonrasında 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; "Hakkari'de, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce, yol emniyet ve kontrol devriyesi icra eden zırhlı araca yönelik el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırıda, 1 terörist (1 adet el bombası ve 1 adet Yaesu el telsizi ile birlikte) etkisiz hale getirilmiş, bölgede yapılan aramada tespit edilen dört el yapımı patlayıcı imha edilmiştir" denildi.








Etiketler: Hakkari  De  Askeri  Araca  Saldırı    haber

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