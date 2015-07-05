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HAKKARİ'DE ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI: 1 ŞEHİT


HAKKARİ'DE ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI: 1 ŞEHİT
Tarih : 05 Temmuz 2015, 19:42
Puan Ver : Hakkari'de Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit(7/10)8


Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına ait kamyon, görev dönüşü ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Uğraçan köyü Yeşilbayır mezrası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 er şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı. Yaralı uzman çavuş ile askerin cenazesinin askeri helikopterle Van'a gönderilirken kazayla ilgili inceleme devam ediyor.








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