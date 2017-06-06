

Hakkari'de askeri araç devrildi. Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gündeş ve Ormanlı köyleri arasında meydana geldi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Gündeş ve Ormanlı köyleri arasında asker taşıyan kirpi aracının kaza yaptığını ve yaralıların olduğunu söyledi. Yaralanan askerlerin ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.







kaynak:milliyet