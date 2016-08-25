HAKKARİ'DE ASKER VE POLİS ARACI ÇARPIŞTI: 1 POLİS ŞEHİT
Son dakika haberlerine göre, Hakkari' nin Yüksekova ilçesi'nde askeri araç ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 asker ve polisin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralanan polislerden biri şehit oldu.
Son dakika haberlerine göre, Hakkari' nin Yüksekova ilçesi'nde askeri araç ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 asker ve polisin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralanan polislerden biri şehit oldu.
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