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hakkari'de asker ve polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit

HAKKARİ'DE ASKER VE POLİS ARACI ÇARPIŞTI: 1 POLİS ŞEHİT

Son dakika haberlerine göre, Hakkari' nin Yüksekova ilçesi'nde askeri araç ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 asker ve polisin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralanan polislerden biri şehit oldu.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 14:31
Puan Ver : Hakkari'de Asker Ve Polis Aracı Çarpıştı: 1 Polis Şehit(0/10)


Son dakika haberlerine göre, Hakkari' nin Yüksekova ilçesi'nde askeri araç ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 asker ve polisin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralanan polislerden biri şehit oldu.








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