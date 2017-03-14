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HAKKARİ'DE 9 BİN UÇAKSAVAR MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ


HAKKARİ'DE 9 BİN UÇAKSAVAR MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 14 Mart 2017, 17:06
Puan Ver : Hakkari'de 9 Bin Uçaksavar Mermisi Ele Geçirildi(8/10)10


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Bu kapsamda merkeze bağlı Eski Doğanlı köyü kırsalında bölücü terör örgütüne ait sığınak olduğu ve bu sığınakta malzeme saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Aramada, kayalıkların altına gizlenmiş 9 bin 174 adet 12,7 mm çapında uçaksavar mermisi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile ilk yardım malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



 



kaynak:sabah








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