HAKKARİ'DE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik güçleri Hakkari'nin kırsal kesimlerinde operasyonlara devam ederken, bu sabah yapılan operasyonlarda 6 terörist öldürüldü.
Güvenlik güçleri Hakkari'nin kırsal kesimlerinde operasyonlara devam ederken, bu sabah yapılan operasyonlarda 6 terörist öldürüldü.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde İHA'ların tespit ettiği bir grup teröriste bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyonda 6 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.
Bunun yanında bölgede bulunan ve PKK terör örgütüne ait olduğu öğrenilen 2 sığınak ve 1 mağarada İHA tarafından etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
kaynak:haberbedava
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