

Güvenlik güçleri Hakkari'nin kırsal kesimlerinde operasyonlara devam ederken, bu sabah yapılan operasyonlarda 6 terörist öldürüldü.







Hakkari'nin Çukurca ilçesinde İHA'ların tespit ettiği bir grup teröriste bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyonda 6 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.







Bunun yanında bölgede bulunan ve PKK terör örgütüne ait olduğu öğrenilen 2 sığınak ve 1 mağarada İHA tarafından etkisiz hale getirildi.







Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.







kaynak:haberbedava