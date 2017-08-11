Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada, teröristlerin öldüğü mağarada çok sayıda mühimmatın yanısıra, mağara üzerine sabitlenmiş paratoner bulundu.

"3 BİN 3 YÜZ RAKIMDA, 40 DERECEDE OPERASYON"

İşte TSK tarafından yapılan açıklama:

Şemdinli/Karadağ Bölgesinde 40 santigrat derece hava sıcaklığı ve 3 bin 300 metre rakım ve güç arazi koşullarında icra edildigi operasyonda, 11 Ağustos 2017 sabahı Karadağ/Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen 3 terörist ve bir Doçka silahı icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir.

"PARATONER BULUNDU"

Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan arama-tarama faaliyetinde 30 metre uzunluğunda 4 odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış 2 mağara bulunmuştur. Mağaralarda; bir adet doçka namlusu, bir Biksi namlusu, 5 kutusu açılmamış olmak üzere 1800 adet doçka mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, bir adet jeneratör, iki adet akü, 8 adet büyük tüp, 7 celikan mazot, mağara üzerine sabitlenmiş bir paratoner, muhtelif örgütsel döküman, bir miktar yaşam malzemesi bulunarak imha edilmiştir.

Kaynak: haberinburada