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HAKKARİ'DE 3 KORUCU ŞEHİT


HAKKARİ'DE 3 KORUCU ŞEHİT
Tarih : 29 Eylül 2016, 11:48
Puan Ver : Hakkari'de 3 Korucu Şehit(0/10)


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 köy korucusu şehit oldu, 2 köy korucusu yaralandı.



İlçeye bağlı Büyükçiftlik Beldesi Yeniışık köyü Yukarı Olukbaşı mezrası yakınlarında yol çalışması yapan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan köy korucularına terör örgütü PKK mensuplarınca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.



Çıkan çatışmada 3 köy korucusu şehit oldu, 2 köy korucusu yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.








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