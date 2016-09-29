HAKKARİ'DE 3 KORUCU ŞEHİT
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 köy korucusu şehit oldu, 2 köy korucusu yaralandı.
İlçeye bağlı Büyükçiftlik Beldesi Yeniışık köyü Yukarı Olukbaşı mezrası yakınlarında yol çalışması yapan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan köy korucularına terör örgütü PKK mensuplarınca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.
Çıkan çatışmada 3 köy korucusu şehit oldu, 2 köy korucusu yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar