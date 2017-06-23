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Hakkari'de 25 Bölge 'özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
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HAKKARİ'DE 25 BÖLGE 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ


HAKKARİ'DE 25 BÖLGE 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ
Tarih : 23 Haziran 2017, 17:21
Puan Ver : Hakkari'de 25 Bölge 'özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi(9/10)9


Hakkari il merkezi ve 3 ilçesindeki 25 bölge ‘özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 25 bölge 28 Haziran 2017 günü saat 00.00.01'den 12 Temmuz 2017 günü saat 23.59.59'a kadar ‘özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş” denildi.



 



kaynak:milliyet








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