HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Güvendağı bölgesinin güneydoğusunda 2 bölücü terör örgütü mensubunu tespit ettiği belirtildi.
Açıklamada, bu teröristlerin, topçu ve havan atışlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
kaynak:sabah
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