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hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Tarih : 03 Mayıs 2017, 14:30
Puan Ver : Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(8/10)7






Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Güvendağı bölgesinin güneydoğusunda 2 bölücü terör örgütü mensubunu tespit ettiği belirtildi.



Açıklamada, bu teröristlerin, topçu ve havan atışlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

 



 



kaynak:sabah








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