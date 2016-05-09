

Hakkari Valiliği, yeni ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı köylerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik, merkeze bağlı Geçimli Köyü ve Çukurca İlçesi'ne bağlı Akkaya Köyü'nün sınıra yakın konumu itibariyle bölücü terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden ülkeye geçişlerinin engellenerek etkisiz hale getirilmesi ve olası terör eylemlerinin engellenerek bölgenin kolluk kuvvetleri tarafından temizlenmesi, bozulan asayiş ve huzur ortamının, kamu düzeninin tekrar tesis edilmesi için Hakkari'nin Geçimli Köyü ve Çukurca'nın Akkaya Köyü'nde 9 Mayıs 2016 günü saat 00.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, bu köylere giriş-çıkışların yasaklandığını duyurdu.