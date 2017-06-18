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hakkari'de 11 terörist öldürüldü!

HAKKARİ'DE 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bugün 2 askeri şehit eden PKK'lılara karşı başlatılan operasyonda 11 terörist öldürüldü.

Tarih : 18 Haziran 2017, 20:24
Puan Ver : Hakkari'de 11 Terörist Öldürüldü!(9/10)9


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bugün teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı.



11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Hain saldırının ardından Çukurca kırsalında geniş çaplı operasyon başlatıldı.Operasyonda, askerlerimizi şehit eden PKK'lı gruptan 11 terörist öldürüldü.



HAKKARİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "17.06.2017 günü ilimiz Çukurca ilçesi Güven Dağı güneydoğusunda İHA ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bu hava harekatı ile birlikte gün içinde toplam 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



 



 



 



kaynak:turkiye








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