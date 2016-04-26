

Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:







"Güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 25.04.2016 günü duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarına istinaden İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce İlimiz Merkezine bağlı Geçimli Köyü sınırları içerisinde bulunan Eskigeçimli Köyü mevkiinde yol üzerinde 1(bir) adet el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği tespit edilmiş olup; düzeneği etkisiz hale getirmek amacıyla müdahalede bulunan güvenlik güçlerimiz ikinci bir el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği kurmaya çalışan 2 (iki) erkek bölücü terör örgütü mensubu tespit etmişlerdir. Tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yapılan 'Teslim Ol' çağrısına bölücü terör örgütü mensuplarının ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 (iki) erkek bölücü terör örgütü mensubu (1 ölü, 1 ağır yaralı) etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte; 2 (iki) adet piyade tüfeği, 2 (iki) adet el bombası ele geçirilmiştir.Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."