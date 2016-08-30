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hakkari valiliği'nden patlama açıklaması

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN PATLAMA AÇIKLAMASI

HAKKARİ Valiliği, dün gece meydana gelen ve 13 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 16:51
Puan Ver : Hakkari Valiliği'nden Patlama Açıklaması(0/10)


HAKKARİ Valiliği, dün  gece meydana gelen ve 13 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Ağustos 2016 günü saat 23.55 sıralarında Hakkari- Van Karayolu üzerinde bulunan yol üstündeki market önünde, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine ait polis araçlarının geçişi esnasında el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu patlama olduğu belirtildi. Açıklamada, "Olay yerinde bulunan bir çocuk yaralanmış, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlanılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce olay yerinde gerekli çalışmalara başlanılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.








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