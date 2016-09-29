HAKKARİ VALİLİĞİNDEN 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' AÇIKLAMASI
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez sınırları içerisinde yer alan bazı yerleşim birimlerinin 27 Eylül ile 11 Ekim 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Hakkari kırsalındaki operasyonlar devam ederken, merkeze bağlı bazı alanların da özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği duyruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Geçit Tepe, Koç Tepe, Bergiri Tepe Bölgesi: Bergiri Tepe, Çoban Dağı Güneyi, Çoban Yaylası Mevkii, Korkulu Tepe, Çukur Tepe, Ahmet Tepe, Tel Tepe arasında kalan bölgenin 27 Eylül 2016 günü saat 24.00'den 11 Ekim 2016 günü saat 23.59'a kadar, Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği ve vatandaşların bu bölgelere izinsiz olarak girmelerin yasaklandığı belirtilerek şöyle denildi:
"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, İlimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."
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