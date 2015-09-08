Hakkari Valiliği, şehit düşen askerlerin alınmasını için bazı gruplardan ricası olunduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın, yayın organlarında, şehit düşen askerlerin çatışma bölgesinden alınmasıyla ilgili asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.



'Valilik yardım talep etti' iddiası yalanlandı Yapılan haberlerle kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığının vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi: "7 Eylül 2015'te özel bir televizyon programında, ilimiz Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimizi çatışma bölgesinden kurtarmak ve bölgeden alınmasını sağlamak için bazı şahıs ve gruplardan valiliğimizin ricacı ve talepkar olduğuna dair iddia ve tartışmalar tamamen asılsızdır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik kasıtlı olarak yapılmış gerçek dışı haberlerdir."