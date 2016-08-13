HAKKARİ-ŞIRNAK İÇİN ANKARA'DA YOĞUN KULİS
Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülmesini istemeyen tüm partilerin il başkanları ve bu illerin STK temsilcileri, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak, Başbakan, TBMM Başkanı ve partilerin genel başkan yardımcılarını ziyaret etti. Cizre ve Yüksekova'nın il yapılmasından vazgeçilmese dahi Hakkari ve Şırnak'ın da il olarak kalmaya devam etmesini isteyen STK temsilcileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hakkari ve Şırnak da il kalsın, Türkiye'nin il sayısı 83'e çıksın" önerisine sıcak bakıyor.
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