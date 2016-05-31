

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında terör örgütü silah mevzi ve barınakları ateş altına alınarak 4 hedef imha edildi.







Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Şemdinli kırsalına gece 01.05-01.58 saatleri arasında hava harekatı düzenlendi.







Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, bölgede tespit edilen terör örgütü silah mevzi ve barınaklarından oluşan 4 hedefi ateş altına alarak imha etti.







Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.







ŞEMDİNLİ'DE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU







Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde devam eden operasyonlarda yaralanan 1 askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.







TSK'dan yapılan açıklamada, "31 Mayıs 2016 Salı günü Hakkâri ili Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülmekte olan operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş ancak durumu ağır olan silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.40'da şehit olmuştur" denildi.