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HAKKARİ ŞEMDİNLİ'DE ASKERİ ARACA ROKETATARLI SALDIRI


HAKKARİ ŞEMDİNLİ'DE ASKERİ ARACA ROKETATARLI SALDIRI
Tarih : 23 Haziran 2016, 14:59
Puan Ver : Hakkari Şemdinli'de Askeri Araca Roketatarlı Saldırı(7/10)4


Şemdinli İlçesi'ne 12 kilometre uzaklıktaki Kaymakamlık Çeşmesi mevkiinde devriye görevi yapan askeri zırhlı araca, saat 11.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı yapıldı.



Roketin isabet etmediği zırhlı araçtan askerler tarafından anında teröristlere karşılık verilince çatışma çıktı.



Çatışma üzerine Şemdinli-Yüksekova karayolu trafiğe kapatıldı. Kısa süreli çatışma sonrası PKK'lı teröristler dağlık alana kaçarken, bölgeye çok sayıda askeri tim sevkedildi.



Yol kontrollü olarak trafiğe açılırken bölgeden zaman zaman silah seslerinin geldiği belirtildi.








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