

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bu sabah askeri aracın geçişi sırasında, daha önce PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandığı son dakika haberleri arasında. Sabah saatlerinde Şemdinli'den Yüksekova İlçesi'ne giden askeri zırhlı araç, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki kaymakamlık çeşmesi mevkiinden geçerken, PKK'lı teröristler daha önce yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı inflak ettirdi. Patlamada askeri araç hasar görürken, 3 asker yaralandı. Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlere ilk müdahale burada yapıldı. Olay üzerine hastaneye gelen Kaymakam Murat Öztürk bilgi aldı.