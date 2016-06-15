HAKKARİ ŞEMDİNLİ'DE ASKERE BOMBALI TUZAK
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bu sabah askeri aracın geçişi sırasında, daha önce PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandığı son dakika haberleri arasında. Sabah saatlerinde Şemdinli'den Yüksekova İlçesi'ne giden askeri zırhlı araç, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki kaymakamlık çeşmesi mevkiinden geçerken, PKK'lı teröristler daha önce yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı inflak ettirdi. Patlamada askeri araç hasar görürken, 3 asker yaralandı. Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlere ilk müdahale burada yapıldı. Olay üzerine hastaneye gelen Kaymakam Murat Öztürk bilgi aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar