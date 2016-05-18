

Son dakika Hakkari Şemdinli şehit haberi! Şemdinli'de askeri aracın geçişi sırasında bomba patladığı son dakika haberleri arasında. Olay yerinden alınan ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu. en güncel ve son dakika Hakkari haberlerini yenisafak.com adresinden takip edebilirsiniz.







Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin askeri arkaca bombalı saldırısında 4 asker şehit olurken, 6 asker de yaralandı.



Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Şemdinli İlçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Irak sınırındaki Aktütün ile Beyyurdu arasında kalan Mendi Bölgesi'nde meydana geldi. PKK'lı teröristler yola önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı askeri zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, yaralanan 6 asker Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı