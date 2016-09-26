Genelkurmay Başkanlığı'nca, bugün saat 19.08-19.20 saatleri arasında Hakkari Yüksekova Kelyani Tepe bölgesinde Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla yapılan hava taarruzunda, ilk tespitlere göre 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'nca, bugün saat 19.08-19.20 saatleri arasında Hakkari Yüksekova Kelyani Tepe bölgesinde Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla yapılan hava taarruzunda, ilk tespitlere göre 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay açıklamasında, 'Şu ana kadar Hakkari genelinde toplam 320 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon devam etmektedir.' denildi.