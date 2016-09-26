O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hakkari genelinde 320 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ GENELİNDE 320 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nca, bugün saat 19.08-19.20 saatleri arasında Hakkari Yüksekova Kelyani Tepe bölgesinde Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla yapılan hava taarruzunda, ilk tespitlere göre 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tarih : 26 Eylül 2016, 12:36
Puan Ver : Hakkari Genelinde 320 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(0/10)


Genelkurmay Başkanlığı'nca, bugün saat 19.08-19.20 saatleri arasında Hakkari Yüksekova Kelyani Tepe bölgesinde Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla yapılan hava taarruzunda, ilk tespitlere göre 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay açıklamasında, 'Şu ana kadar Hakkari genelinde toplam 320 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon devam etmektedir.' denildi.








Etiketler: Hakkari  Genelinde  320  Terörist  Etkisiz  Hale  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER