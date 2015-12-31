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hakkari-çukurca karayolundaki patlayıcı...

HAKKARİ-ÇUKURCA KARAYOLUNDAKİ PATLAYICI...

HAKKARİ il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari-Çukurca karayoluna döşenen el yapımı patlayıcıyı kontrollü biçimde imha etti.

Tarih : 31 Aralık 2015, 15:34
Puan Ver : Hakkari-Çukurca Karayolundaki Patlayıcı...(6/10)7


Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2015 çarşamba günü duyarlı kişilerin ihbarı sonucu Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Doğanlı Köyü Mülki sınırları Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde yapılan arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtilodi. Açıklamada, şöyle denildi:



"Menfez içerisine bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilmiş EYP (el yapımı patlayıcı) madde tespit edilmiştir. Karayolu, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından geçici olarak trafiğe kapatılmış, patlayıcı madde görevlilerimiz tarafından kontrollü olarak imha edildikten sonra Hakkâri-Çukurca Karayolu tekrar trafiğe açılmıştır."








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