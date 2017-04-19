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hakime suçüstü! rüşvet alırken yakalandı

HAKİME SUÇÜSTÜ! RÜŞVET ALIRKEN YAKALANDI

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A rüşvet alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 11:20
Puan Ver : Hakime Suçüstü! Rüşvet Alırken Yakalandı(7/10)6


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet aldığı iddia edilen ağır ceza mahkemesi başkanını affetmedi. İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A rüşvet alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındı. 



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir avukatın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A hakkında soruşturma başlatılarak rüşvet alırken suçüstü yapıldı.



 



kaynak:haber7








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