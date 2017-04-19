HAKİME SUÇÜSTÜ! RÜŞVET ALIRKEN YAKALANDI
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A rüşvet alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet aldığı iddia edilen ağır ceza mahkemesi başkanını affetmedi. İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A rüşvet alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir avukatın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A hakkında soruşturma başlatılarak rüşvet alırken suçüstü yapıldı.
kaynak:haber7
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar