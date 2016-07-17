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HAKİM VE SAVCILAR TEK TEK GÖZALTINA ALINIYOR


HAKİM VE SAVCILAR TEK TEK GÖZALTINA ALINIYOR
Tarih : 17 Temmuz 2016, 12:58
Puan Ver : Hakim Ve Savcılar Tek Tek Gözaltına Alınıyor(8/10)9


Darbe girişiminin bastırılmasının ardından yargıya yönelik operasyon başlaı. HSYK'nın açığa aldığı 2 bin 745 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü üyeliği suçundan 140 Yargıtay, 48 Danıştay ve 5 HSYK üyesi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kararın ardından yüksek yargıdaki ilk gözaltılar Danıştayda yaşandı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için Danıştay üyelerini toplantıya çağırması üzerine Danıştay Genel Kurul Salonu'nda bulunan 10 Danıştay üyesi, hizmet binasına gelen polis ekipleri tarafından isimleri tek tek okunarak gözaltına alındı.Danıştay üyelerinin ardından, 11 Yargıtay ve 4 HSYK üyesi de gözaltına alındı



İKİ AYM ÜYESİNE GÖZALTI








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