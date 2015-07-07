HAKİM OTOBÜSTE TACİZİ AFFETMEDİ
Üsküdar'da belediye otobüsüne binen Songül Ö., Erdem Ş.'nin elle tacizine uğradı ve şemsiye ile vurup bağırmaya başladı.
Üsküdar'da belediye otobüsüne binen Songül Ö., Erdem Ş.'nin elle tacizine uğradı ve şemsiye ile vurup bağırmaya başladı. Yargıya taşınan taciz iddiasında hakim 2 yıl hapse hükmederek cezayı ertelemedi.
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