

20.07.2016 tarihli gazetenizde ve inter haber sayfanızda “Hakim Mehmet Sel'in çekmecesinde hazır dilekçe çıktı” başlıklı haber yayımlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.



Müvekkilim Mehmet Sel Hâkim değil Cumhuriyet Savcısıdır. Müvekkilimin odasında darbeden sonra işleme konulmak üzere hazırlanan bir dilekçe bulunduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilin odasında bulunduğu iddia edilen evrak 7 haziran 2015 yılında PKK'nın Doğu Anadolu'da eylemlerine yeniden başlaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' nun çağrısı üzerine CHP İnegöl İlçe Teşkilatı tarafından matbu şekilde hazırlanan ve 10-15 kişilik CHP'li grubun isim ve soyisim kısmını doldurarak, müvekkilin görevli olduğu İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ve müvekkilin görevli olduğu Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2016/2227 Sor. sayılı dosya kapsamında kayıt altına alınan suç duyurusu dilekçesi örneğidir. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı söz konusu şikayet dilekçelerinin 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra CHP'lilerin hazırlayıp vermiş olduğu matbu dilekçe olduğuna ilişkin bilgilendirme yazısını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na göndermiştir.



Müvekkil Mehmet Sel herhangi bir örgüt üyesi değildir, müvekkil 15 Temmuz 2016 Hain darbesine iştirak etmemiş, böyle hain bir darbeye iştirak etmesi mümkün değildir. Adı geçen evrak müvekkilin Anadolu Adliyesine tayini üzerine taşınması sırasında İnegöl Cumhuriyet Savcılığı personeli tarafından yanlışlıkla koliye konulan bir belgedir. Gazetenizde yer alan haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığı, müvekkil hakkındaki soruşturmayı haksız bir şekilde olumsuz etkilediği ortadadır.



Dolayısıyla bu iddiaların doğru olmadığını anlamak mümkün iken, bu yönde bir araştırma ve incelemeye gerek görmeyerek, müvekkili adeta suçlu durumuna düşürecek şekilde haber yapılmasını, gazetecilik etiği ve ilkeleri ile bağdaştırmak mümkün değildir. Söz konusu haberin hazırlanışındaki yaklaşımın değerlendirmesini kamuoyu takdirine bırakıyoruz.







Bu açıklamanın 5817 Sayılı Basın Kanunu'nun 14 üncü maddesine istinaden aynı sayfada, aynı başlık altında yayımlanmasını kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle rica ederim.



Mehmet Sel vekili,



Av. Ömer Faruk Akbıyık







