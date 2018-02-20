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Hakemliği bırakıyorum diyen hakeme PFDK'dan ağır fatura

HAKEMLİĞİ BIRAKIYORUM DİYEN HAKEME PFDK'DAN AĞIR FATURA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakemlikten istifa eden Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Hakemliği Bırakıyorum Diyen Hakeme Pfdk'dan Ağır Fatura(8/10)4

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, A klasman hakemi Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Abdullah Yılmaz'a Merkez Hakem Kurulu Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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