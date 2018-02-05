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Hakeme küfür eden Emre'ye ağır ceza yolda

HAKEME KÜFÜR EDEN EMRE'YE AĞIR CEZA YOLDA

Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı hakemi Halis Özkahya, raporuna "Emre Belözoğlu küfür etti" yazarsa tecrübeli futbolcu 3 ila 7 maç arası ceza alacak.

Tarih : 05 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : Hakeme Küfür Eden Emre'ye Ağır Ceza Yolda(8/10)4

Başakşehir'in Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu ortalığı karıştırdı. Kart ve Emre Belözoğlu'nun söyledikleri hakkında şok eden iddialar ortaya atıldı. Emre 3 ila 7 maç arası ceza alabilir.

"FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMAMAK İÇİN YAPTI"

Bir iddia da Ahmet Çakar'dan geldi. Eski hakem, Emre Belözoğlu'nun gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi bilerek kart gördüğü imasında bulundu. Çakar, "Ortada hiçbir şey yokken, Emre Belözoğlu kendini attırmak için hakeme adeta davetiye çıkardı!" dedi.

HAKEM RAPORUNA KÜFÜR YAZARSA CEZA ARTACAK

Tecrübeli futbolcu, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldığı için en az 1 maç ceza alacak. Fakat Halis Özkahya, küfürle ilgili bir rapor yazarsa işler değişebilir. Bu durumda Emre Belözoğlu, 3 ila 7 maç arası ceza alabilir.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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