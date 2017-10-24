Beşiktaş-Başakşehir maçında gördüğü sarı kart sonrası hakeme ettiği küfürler kameralara yansıyan Caner Erkin, yaşananlardan dolayı özür diledi.

Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı maçta gördüğü sarı kart sonrası çılgına dönen Caner Erkin, hakeme ağza alınmayacak küfürler etti.

Ettiği küfürleri kameralara yansıyan yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesten özür diledi.

Caner Erkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra Beşiktaşlı duruşuna yakışır şekilde elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Kaynak: haberinburada