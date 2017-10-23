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HAKEME ATILAN YABANCI MADDELER NEDENİYLE GALATASARAY TRİBÜNÜNE CEZA GELECEK


Hakeme Atılan Yabancı Maddeler Nedeniyle Galatasaray Tribününe Ceza Gelecek
Tarih : 23 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Hakeme Atılan Yabancı Maddeler Nedeniyle Galatasaray Tribününe Ceza Gelecek(6/10)2

Golsüz sona eren, futboldan daha çok hakem hataları ve saha olayları ile konuşulan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun'a tribünden atılan yabancı maddeler, "Galatasaray'a saha kapatma cezası gelecek" iddialarını gündeme getirdi.

TALİMATLAR DEĞİŞTİ

Sporx'in haberine göre; Oyunun bir süre durmasıyla sonuçlanan hadiseyle ilgili gözler federasyona çevrilirken; sezon başında değişen talimat, Galatasaray'ı seyircisiz oynama cezasından kurtarabilir.

KARTLAR BLOKE EDİLECEK

Atılan cismin Tarık Ongun'a isabet etmesi ancak tedaviye gerek olmaması ve oyuna devam etmesi nedeniyle, yabancı madde atan tribün bloğunda bulunan seyircilerin e-biletlerinin bir sonraki ev sahibi oldukları maçta bloke edilmesi olası gözüküyor.

Tarık Ongun'a yabancı madde atan blok ile birlikte sahaya yabancı madde atan diğer bloklarda bulunan taraftarların da e-biletlerinin, bir sonraki maçta geçerli olmaması bekleniyor. Öte yandan, PFDK, rapora göre Galatasaray'a bir miktar da para cezası verecek.

FENERBAHÇE'YE DE AYNI CEZA VERİLMİŞTİ

PFDK, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmada Volkan Babacan'a isabet eden yabancı maddelerin ardından, Fenerbahçe'nin ilgili blokta yer alan taraftarlarına 1 maç bloke cezası ile birlikte 100 bin lira para cezası uygulamıştı.

Yabancı madde atan tribünde bulunan seyirciler de, bir sonraki ev sahibi oldukları maç olan Beşiktaş maçına girememişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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