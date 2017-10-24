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Hakeme ağza alınmayacak küfürler eden Caner ceza almayacak

HAKEME AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER EDEN CANER CEZA ALMAYACAK

Beşiktaş-Başakşehir maçında gördüğü sarı kart sonrası hakeme ettiği küfürler kameraya yansıyan Caner Erkin, görüntülerden ceza verilememesi nedeniyle ceza almayacak.

Tarih : 24 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Hakeme Ağza Alınmayacak Küfürler Eden Caner Ceza Almayacak(7/10)3

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in 1-1 berabere kaldığı maçın 87. dakikasında, hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürleri kameralara yansıyan Beşiktaşlı Caner Erkin'e hakem raporundan dolayı ceza gelmeyecek.

GÖRÜNTÜLERDEN CEZA UYGULANAMIYOR

Kalkavan'ın bu küfürü işitmediği raporlara da yansırken, maçta görevli olan tüm hakem ve gözlemcilerin de gürültü yüzünden Caner'in küfürlerini duyamadıkları bildirildi. Duyulsaydı Kalkavan'ın o an direkt kırmızı kart da çıkarabileceği belirtilirken, karşılaşmanın hakem gözlemci raporlarında yer almayan küfürlerin, görüntülerden de ceza uygulaması kaldırıldığı için yaptırıma uğramayacağı ifade edildi. Caner Erkin sadece üst üste gördüğü sarı kartlar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

MHK, METE KALKAVAN'A 8,2 PUAN VERDİ

Bu arada MHK'nin, Mete Kalkavan'ın yönetimini başarısız bulmadığı, verdiği kararların skoru değiştirmediği görüşünde birleştiği belirtildi. Kalkavan'ın 8.2 puan ile haftayı kapacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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