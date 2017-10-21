HAKEMDEN SKANDAL KARAR! BU NASIL OFSAYT
Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor'u ağırladığı maçta Burak Yılmaz'ın kendi yarı sahasından çıktığı pozisyonda hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Süper Ligde Yeni Malatyaspor, evinde Trabzonspor'la karşılaştı. Mücadele'nin 1-0'lık ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sürerken bordo-mavili takımı kızdıran bir olay yaşandı.
YARDIMCI HAKEMDEN HATALI KARAR
Maçın yardımcı hakemi, Trabzonspor'un 54. dakikadaki atağında Burak Yılmaz'a atılan pasta ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyonun devamında ise Burak Yılmaz'ın henüz rakip sahaya bile geçmediği görüldü.
Kaynak: haberinburada
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