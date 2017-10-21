Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor'u ağırladığı maçta Burak Yılmaz'ın kendi yarı sahasından çıktığı pozisyonda hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Süper Ligde Yeni Malatyaspor, evinde Trabzonspor'la karşılaştı. Mücadele'nin 1-0'lık ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sürerken bordo-mavili takımı kızdıran bir olay yaşandı.

YARDIMCI HAKEMDEN HATALI KARAR

Maçın yardımcı hakemi, Trabzonspor'un 54. dakikadaki atağında Burak Yılmaz'a atılan pasta ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyonun devamında ise Burak Yılmaz'ın henüz rakip sahaya bile geçmediği görüldü.

Kaynak: haberinburada