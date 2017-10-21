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Hakemden skandal karar! Bu nasıl ofsayt

HAKEMDEN SKANDAL KARAR! BU NASIL OFSAYT

Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor'u ağırladığı maçta Burak Yılmaz'ın kendi yarı sahasından çıktığı pozisyonda hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Tarih : 21 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Hakemden Skandal Karar! Bu Nasıl Ofsayt(8/10)4

Süper Ligde Yeni Malatyaspor, evinde Trabzonspor'la karşılaştı. Mücadele'nin 1-0'lık ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sürerken bordo-mavili takımı kızdıran bir olay yaşandı.

YARDIMCI HAKEMDEN HATALI KARAR

Maçın yardımcı hakemi, Trabzonspor'un 54. dakikadaki atağında Burak Yılmaz'a atılan pasta ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyonun devamında ise Burak Yılmaz'ın henüz rakip sahaya bile geçmediği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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