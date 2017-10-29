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Hakem, Maçta Quaresma'nın Pozisyonunu Devam Ettirince Beşiktaşlılar Çıldırdı

HAKEM, MAÇTA QUARESMA'NIN POZİSYONUNU DEVAM ETTİRİNCE BEŞİKTAŞLILAR ÇILDIRDI

Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Quaresma'nın pozisyonunu devam ettirince siyah-beyazlıları çileden çıkardı.

Tarih : 29 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Hakem, Maçta Quaresma'nın Pozisyonunu Devam Ettirince Beşiktaşlılar Çıldırdı(9/10)5

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a konuk olduğu maçın 40. dakikasında Ricardo Quaresma, ev sahibi ekibin ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyona 'devam' kararı verirken siyah beyazlı taraftarlar pozisyona penaltı verilmemesine tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın Alanyaspor maçında yerde kaldığı pozisyonda siyah beyazlı taraftarlar hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun devam kararına tepki gösterdi.

YEDEK KULÜBESİ DE AYAĞA KALKTI

Pozisyonda penaltı olduğunu iddia eden Ricardo Quaresma, hakemin devam kararı sonrası isyan ederken siyah beyazlıların yedek kulübesinden de 4. hakeme itirazlar yapıldı.

Öte yandan Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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