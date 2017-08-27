HAKEM FIRAT AYDINUS, KENDİSİNE KÜFÜR EDEN FUTBOLCUYU OYUNDAN ATTI
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'un sahasında Osmanlıspor'u ağırladığı maçta enteresan bir an yaşandı.
HAKEM, KÜFÜR EDEN FUTBOLCUYU KAÇIRMADI
2-2 sona eren mücadelenin son dakikalarında Fırat Aydınus'un verdiği faul ve sarı kart kararını beğenmeyen Osmanlısporlu futbolcu Tugay Kacar, maçın hakemine "s... git" deyince kırmızı kart gördü.
"BANA 'S... GİT' DİYEMEZSİN"
Aydınus'un Tugay'a, "Bana 's... git' diyemezsin" demesi kameralardan kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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