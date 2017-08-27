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HAKEM FIRAT AYDINUS, KENDİSİNE KÜFÜR EDEN FUTBOLCUYU OYUNDAN ATTI


Hakem Fırat Aydınus, Kendisine Küfür Eden Futbolcuyu Oyundan Attı
Tarih : 27 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Hakem Fırat Aydınus, Kendisine Küfür Eden Futbolcuyu Oyundan Attı(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'un sahasında Osmanlıspor'u ağırladığı maçta enteresan bir an yaşandı.

HAKEM, KÜFÜR EDEN FUTBOLCUYU KAÇIRMADI

2-2 sona eren mücadelenin son dakikalarında Fırat Aydınus'un verdiği faul ve sarı kart kararını beğenmeyen Osmanlısporlu futbolcu Tugay Kacar, maçın hakemine "s... git" deyince kırmızı kart gördü.

"BANA 'S... GİT' DİYEMEZSİN"

Aydınus'un Tugay'a, "Bana 's... git' diyemezsin" demesi kameralardan kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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