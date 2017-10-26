HAKEM CÜNEYT ÇAKIR GÜNAH ÇIKARDI: DERBİDE TEK HATAM VARDI
Golsüz sona eren Galatasaray- Fenerbahçe derbisi geride kalırken maçta yaşanan pozisyonlar hala futbolseverleri ve futbol otoritelerini meşgul ediyor.
Hakem otoriteleri pozisyonları tekrar tekrar değerlendirirken Cüneyt Çakır ve arkadaşlarının maç sonrasındaki görüşleri merak konusuydu.
Çakır ve arkadaşları derbide birçok kritik pozisyonda doğru karar verdikleri kanaatinde.
HASAN ALİ'NİN POZİSYONU PENALTI DEĞİL
Pozisyonlar tekrar tekrar izlendikten sonra Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde Janssen'in Serdar'a temas ederek dengesini bozduğu tespit edildi. Yani faul kararı doğru.
Hasan Ali'nin pozisyonundaki devam kararının da doğru olduğu sonucuna varıldı. Çünkü Hasan Ali yere düşerken topu görmediği gibi top yerde hareketsiz duran destek eline çarpıyor. Yani Hasan Ali'nin elini kurtarması söz konusu değil.
TEK HATA DENAYER
Çakır ve ekibi, derbinin ilk yarısında Denayer'in Fenerbahçe kontra atağını kesmek isterken Janssen'e yaptığı sert harekette ise 'sarı yerine kırmızı kart çıkmalıydı' kanaatine vardılar.
Maçın hakemleri "Eğer darbe bileğe gelse kesin kırmızı ama krampona geliyor. Ancak yine de Denayer'in hareketi çok sert olduğu için kırmızı kart verilmeliydi" görüşünde fikir birliğine vardılar.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar