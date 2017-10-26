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HAKEM CÜNEYT ÇAKIR GÜNAH ÇIKARDI: DERBİDE TEK HATAM VARDI


Hakem Cüneyt Çakır Günah Çıkardı: Derbide Tek Hatam Vardı
Tarih : 26 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Hakem Cüneyt Çakır Günah Çıkardı: Derbide Tek Hatam Vardı(10/10)6

Golsüz sona eren Galatasaray- Fenerbahçe derbisi geride kalırken maçta yaşanan pozisyonlar hala futbolseverleri ve futbol otoritelerini meşgul ediyor.

Hakem otoriteleri pozisyonları tekrar tekrar değerlendirirken Cüneyt Çakır ve arkadaşlarının maç sonrasındaki görüşleri merak konusuydu.

Çakır ve arkadaşları derbide birçok kritik pozisyonda doğru karar verdikleri kanaatinde.

HASAN ALİ'NİN POZİSYONU PENALTI DEĞİL

Pozisyonlar tekrar tekrar izlendikten sonra Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde Janssen'in Serdar'a temas ederek dengesini bozduğu tespit edildi. Yani faul kararı doğru.

Hasan Ali'nin pozisyonundaki devam kararının da doğru olduğu sonucuna varıldı. Çünkü Hasan Ali yere düşerken topu görmediği gibi top yerde hareketsiz duran destek eline çarpıyor. Yani Hasan Ali'nin elini kurtarması söz konusu değil.

TEK HATA DENAYER

Çakır ve ekibi, derbinin ilk yarısında Denayer'in Fenerbahçe kontra atağını kesmek isterken Janssen'e yaptığı sert harekette ise 'sarı yerine kırmızı kart çıkmalıydı' kanaatine vardılar.

Maçın hakemleri "Eğer darbe bileğe gelse kesin kırmızı ama krampona geliyor. Ancak yine de Denayer'in hareketi çok sert olduğu için kırmızı kart verilmeliydi" görüşünde fikir birliğine vardılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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