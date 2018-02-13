Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ücretsiz kart bastığı için sürücü tarafından hakarete uğrayan ve şehit annesi Zübeyde Tura'yı telefonda arayarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da halk otobüsüne binerken ücretsiz kart bastığı için sürücü tarafından hakarete uğrayan ve 2.5 lira para istenen şehit annesi Zübeyde Tura'yı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulunup, şoförün en ağır şekilde cezalandırılması için konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

"ŞEHİT YAKINI BİZE EMANET"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, 1993 yılında Elazığ-Bingöl karayolunda bölücü terör örgütü PKK'nın kurduğu pusu sonucunda şehit olan 33 askerden biri olan Jandarma Komando Er Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura'yı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret gedip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, il müdürünü telefonla arayarak şehit annesi ile görüştü. Şehit annesine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kaya, "Şehit yakınları bize emanet. Konunun takipçisiyiz. Olayı duyunca üzüntü duyduk. Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın selamı var. Şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için konunun takipçiyiz" dedi.

"ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"

Bakan Kaya ardından şehit babası Ahmet Tura ile görüşüp geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Kaya, "Ellerinizden öpüyorum her zaman yanınızdayım" dedi.

Şehit annesi Zübeyde Tura ise, "Milletimizin bizim arkamızda olması bizi çok sevindirdi" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada